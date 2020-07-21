Юрий Ганус — об обвинениях в коррупции: учредителям не нравится то РУСАДА, которое сейчас

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал обвинения в злоупотреблениях. Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что в ходе аудита в деятельности руководства РУСАДА была выявлена коррупционная составляющая.

«Учредители РУСАДА хотят меня выдавить. На самом деле они хотят перегрузить РУСАДА. Им не нравится то РУСАДА, которое сейчас. Мы принципиальны, мы работаем в соответствии со стандартами. Мы не пытаемся быть псевдолояльными. У нас, кстати говоря, тоже ещё вопрос о лояльности. Мы лояльны к нашей стране, потому что мы бьёмся за чистый спорт в стране. И фактически делаем всё, чтобы этот кризис преодолеть вместе, чтобы обеспечить чистое соревнование, допустить наших чистых спортсменов. А вот многие… скажем, не то что многие — я надеюсь, немногие, но есть определённая категория чиновников, которые понимают, что надо быть лояльными именно им. На самом деле есть две большие разницы. Вот мы лояльны к стране. Мы действуем в национальных интересах. И когда на нас наезжают и тем более начинают говорить, я задаю вопрос: тогда в чьих интересах вы действуете, господа?» — цитирует Гануса «Эхо Москвы».

Учредителями РУСАДА являются Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.