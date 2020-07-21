Юрий Ганус: покидать РУСАДА я не буду, для меня это миссия

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился мнением об обвинениях в коррупции. Против главы РУСАДА выступил руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, который сообщил, что аудиторы выявили в деятельности руководства РУСАДА серьёзные нарушения.
«Для того чтобы это всё фактически прошло бесконфликтно, я должен сам оставить этот пост. И эти призывы типа я должен покинуть его… Во-первых, я сюда пришёл, повторюсь, не гламурить. Для меня это миссия. На самом деле это борьба за чистый спорт. Поэтому я покидать его не буду. И фактически всё может перезагрузиться спокойным образом, только если меня не будут убирать таким образом — выборами и всем остальным.
Я вас уверяю, я сделаю всё, чтобы не дать никакой возможности незаконным способом фактически перезагрузить РУСАДА. Ещё раз: у нас великолепная команда. Действительно, Россия может гордиться тем агентством, которое есть, потому что на самом деле на нас уже равняются другие», — цитирует Гануса «Эхо Москвы».
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