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«Вот так врываемся в новую неделю». Никита Нагорный показал эффектные трюки на траве

«Вот так врываемся в новую неделю». Никита Нагорный показал эффектные трюки на траве
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новое видео. Известный спортсмен выполнил серию трюков на траве.

«Вот так врываемся в новую неделю. Как вам видос, от 0 до 10?» — написал Нагорный в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нагорного.

Нагорный является действующим чемпионом Европы и мира в многоборье. Оба титула гимнаст завоевал в 2019 году. Никита — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года в команде. В его активе пять медалей чемпионатов мира и семь наград континентального первенства, шесть из которых золотые.

В июне после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, Нагорный возобновил тренировки в составе сборной России.

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