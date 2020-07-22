«Вот так врываемся в новую неделю». Никита Нагорный показал эффектные трюки на траве
Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новое видео. Известный спортсмен выполнил серию трюков на траве.
«Вот так врываемся в новую неделю. Как вам видос, от 0 до 10?» — написал Нагорный в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нагорного.
Нагорный является действующим чемпионом Европы и мира в многоборье. Оба титула гимнаст завоевал в 2019 году. Никита — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года в команде. В его активе пять медалей чемпионатов мира и семь наград континентального первенства, шесть из которых золотые.
В июне после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, Нагорный возобновил тренировки в составе сборной России.
Гимнаст Никита Нагорный спрыгнул с плеч напарника, исполнив сальто назад
- 22 июля 2020
-
00:44
-
00:29
-
00:10
- 21 июля 2020
-
21:40
-
20:37
-
19:38
-
18:55
-
18:09
-
17:55
-
17:19
-
15:34
-
13:45
-
11:21
-
10:44
- 20 июля 2020
-
22:01
-
18:39
-
18:26
-
16:56
-
16:02
-
15:49
-
15:28
-
11:18
-
10:20
- 19 июля 2020
-
21:48
-
18:42
-
17:45
-
17:38
-
14:39
-
13:21
-
13:18
-
11:10
-
10:49
-
10:06
- 18 июля 2020
-
23:23
-
21:47
Партнерский контент