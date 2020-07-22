«Вот так врываемся в новую неделю». Никита Нагорный показал эффектные трюки на траве

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новое видео. Известный спортсмен выполнил серию трюков на траве.

«Вот так врываемся в новую неделю. Как вам видос, от 0 до 10?» — написал Нагорный в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нагорного.

Нагорный является действующим чемпионом Европы и мира в многоборье. Оба титула гимнаст завоевал в 2019 году. Никита — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года в команде. В его активе пять медалей чемпионатов мира и семь наград континентального первенства, шесть из которых золотые.

В июне после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, Нагорный возобновил тренировки в составе сборной России.