Россиянин Каковский проиграл в квалификации чемпионата мира по снукеру

Россиянин Иван Каковский не сумел пробиться во второй раунд квалификации чемпионата мира по снукеру в Шеффилде (Великобритания). В стартовом туре отборочных соревнований он проиграл шестикратному финалисту чемпионатов мира, члену Зала славы снукера англичанину Джимми Уайту со счётом 3:6.

Иван стал первым россиянином, принявшим участие в квалификации чемпионата мира.

Всего в квалификации выступят 128 снукеристов, среди них — 14-летний украинец Юлиан Бойко. Отборочный турнир завершится 28 июля. Основной этап соревнований пройдёт с 31 июля по 16 августа.



Действующим чемпионом мира по снукеру является англичанин Джадд Трамп. В прошлогоднем финале он победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:9. Для Трампа этот финал чемпионата мира стал вторым в карьере. В 2011 году он уже встречался с Хиггинсом, но проиграл со счётом 15:18.