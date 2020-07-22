Россиянин Каковский проиграл в квалификации чемпионата мира по снукеру

Россиянин Иван Каковский не сумел пробиться во второй раунд квалификации чемпионата мира по снукеру в Шеффилде (Великобритания). В стартовом туре отборочных соревнований он проиграл шестикратному финалисту чемпионатов мира, члену Зала славы снукера англичанину Джимми Уайту со счётом 3:6.
Иван стал первым россиянином, принявшим участие в квалификации чемпионата мира.
Всего в квалификации выступят 128 снукеристов, среди них — 14-летний украинец Юлиан Бойко. Отборочный турнир завершится 28 июля. Основной этап соревнований пройдёт с 31 июля по 16 августа.
Действующим чемпионом мира по снукеру является англичанин Джадд Трамп. В прошлогоднем финале он победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:9. Для Трампа этот финал чемпионата мира стал вторым в карьере. В 2011 году он уже встречался с Хиггинсом, но проиграл со счётом 15:18.
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