Первый рисунок олимпийских колец выставили на аукцион. Лот оценили в € 100 тыс.

Первое изображение олимпийских колец, нарисованное основателем олимпийского движения Пьером де Кубертеном, продадут на аукционе. Торги состоятся 26 июля, стартовая цена лота — € 100 тыс. Об этом сообщает издание Inside the Games.

Де Кубертен впервые нарисовал кольца в 1913 году. Рисунок выполнен графитом и гуашью на белой карточке размером 21x27,5 см. Также на рисунке имеется автограф де Кубертена.

Принято считать, что цвета колец соответствуют частям света: Европа — голубой, Азия — жёлтый, Африка — чёрный, Австралия — зелёный, Америка — красный.

Напомним, в июле — августе 2020 года в Токио должны были состояться летние Олимпийские игры, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на 2021 год.