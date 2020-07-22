Первый рисунок олимпийских колец выставили на аукцион. Лот оценили в € 100 тыс.
Первое изображение олимпийских колец, нарисованное основателем олимпийского движения Пьером де Кубертеном, продадут на аукционе. Торги состоятся 26 июля, стартовая цена лота — € 100 тыс. Об этом сообщает издание Inside the Games.
Де Кубертен впервые нарисовал кольца в 1913 году. Рисунок выполнен графитом и гуашью на белой карточке размером 21x27,5 см. Также на рисунке имеется автограф де Кубертена.
Принято считать, что цвета колец соответствуют частям света: Европа — голубой, Азия — жёлтый, Африка — чёрный, Австралия — зелёный, Америка — красный.
Напомним, в июле — августе 2020 года в Токио должны были состояться летние Олимпийские игры, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на 2021 год.
- 22 июля 2020
-
09:20
-
09:01
-
00:44
-
00:29
-
00:10
- 21 июля 2020
-
21:40
-
20:37
-
19:38
-
18:55
-
18:09
-
17:55
-
17:19
-
15:34
-
13:45
-
11:21
-
10:44
- 20 июля 2020
-
22:01
-
18:39
-
18:26
-
16:56
-
16:02
-
15:49
-
15:28
-
11:18
-
10:20
- 19 июля 2020
-
21:48
-
18:42
-
17:45
-
17:38
-
14:39
-
13:21
-
13:18
-
11:10
-
10:49
-
10:06
Партнерский контент