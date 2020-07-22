В ОКР ответили на обвинение со стороны главы РУСАДА Гануса

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу 69-страничного разбора результатов углублённого аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА), составленного главой агентства Юрием Ганусом. Ганус указал, что «форма проверки, вероятно, направлена на фабрикацию ложных фактов против руководства РУСАДА».



«Комментарии, которые содержатся в опубликованном накануне документе, с точки зрения ОКР как учредителя РУСАДА являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий.



Авторы данного документа ставят под сомнение профессиональный уровень ООО «ФинЭкспертиза», прямо обвиняют её сотрудников в тенденциозности и предвзятости.



Однако в своём письме в адрес ОКР от 4 июля 2019 года генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сам предложил ОКР рассмотреть возможность привлечения одной из компаний, входящих в сеть «ФинЭкспертиза», для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности РАА «РУСАДА».



Если об этом официальном обращении в РУСАДА забыли, то оно имеется в распоряжении ОКР.



Кроме того, во время своей пресс-конференции 10 июля текущего года Юрий Ганус неоднократно подчёркивал, что доверяет результатам обязательного аудита, проведённого ООО «ФинЭкспертиза». Критика со стороны Генерального директора РУСАДА началась только после того, как стало известно об описании аудитором возможных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности его организации.



Удивляет и тот факт, что за пространной риторикой и комментариями тезисов аудиторского отчета в «Доводах РАА «РУСАДА» нигде не опровергаются фальсификации подписей на документах с контрагентами и другие не менее показательные факты.



Мы исходим из того, что отчёт ООО «ФинЭкспертиза» – это документ, в котором по итогам проверки не содержится никаких обвинений, но обозначены сомнительные по оценке аудиторов моменты. Именно поэтому столь острая реакция руководства РУСАДА на указанные в отчёте проблемные аспекты вызывает недоумение.



К сожалению, Юрий Ганус в стремлении завуалировать открывшиеся проблемы регулярно выступает с агрессивными заявлениями, в которых при этом противоречит сам себе. Так, например, на упомянутой уже пресс-конференции генеральный директор РУСАДА обстоятельно, со ссылками на бухгалтерские документы, доказывал, что сумма в 11 миллионов рублей в качестве расходов на такси не соответствует действительности и никогда не тратилась его организацией. Однако в опубликованных 21 июля «Доводах РАА «РУСАДА» уже признаёт, что указанная сумма действительно была потрачена на услуги такси.



Именно на это, в частности, и указывают аудиторы, которые по результатам проверки подняли вопрос о непрозрачности израсходованных сумм. Если генеральный директор сам путается в собственных заявлениях, то о какой предвзятости проверяющей компании вообще можно говорить?

ОКР со своей стороны убеждён, что углублённый отчёт аудиторов выполнен в полном соответствии с требованиями международных стандартов. Заявления о преднамеренной фабрикации фактов и действиях заказчика аудита лично против генерального директора РУСАДА оставляем на совести Юрия Гануса», — отмечается в заявлении ОКР.