ВАДА во второй раз за год приостановило работу лаборатории в Нью-Дели

Всемирное антидопинговое агентство во второй раз за последний год приостановило деятельность лаборатории в Нью-Дели (Индия). Как сообщает пресс-служба ВАДА, работа лаборатории приостановлена на срок до шести месяцев.

Впервые аккредитацию у лаборатории отозвали в августе 2019 года. Тогда ВАДА выявило несоответствие Международному стандарту для лабораторий (ISL) в одном из методов проверки проб.

Устранить нарушения сотрудникам лаборатории за полгода не удалось. После этого начался процесс дисциплинарного разбирательства.

Новое наказание лаборатории отсчитывается с 17 июля. Лаборатория может обжаловать решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде.

Из-за отзыва лицензии лаборатории запрещается проводить антидопинговые проверки. В правах организация будет восстановлена после устранения нарушений.