ВАДА во второй раз за год приостановило работу лаборатории в Нью-Дели

Всемирное антидопинговое агентство во второй раз за последний год приостановило деятельность лаборатории в Нью-Дели (Индия). Как сообщает пресс-служба ВАДА, работа лаборатории приостановлена на срок до шести месяцев.
Впервые аккредитацию у лаборатории отозвали в августе 2019 года. Тогда ВАДА выявило несоответствие Международному стандарту для лабораторий (ISL) в одном из методов проверки проб.
Устранить нарушения сотрудникам лаборатории за полгода не удалось. После этого начался процесс дисциплинарного разбирательства.
Новое наказание лаборатории отсчитывается с 17 июля. Лаборатория может обжаловать решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде.
Из-за отзыва лицензии лаборатории запрещается проводить антидопинговые проверки. В правах организация будет восстановлена после устранения нарушений.
- 22 июля 2020
-
16:20
-
15:30
-
11:31
-
10:53
-
09:20
-
09:01
-
00:44
-
00:29
-
00:10
- 21 июля 2020
-
21:40
-
20:37
-
19:38
-
18:55
-
18:09
-
17:55
-
17:19
-
15:34
-
13:45
-
11:21
-
10:44
- 20 июля 2020
-
22:01
-
18:39
-
18:26
-
16:56
-
16:02
-
15:49
-
15:28
-
11:18
-
10:20
- 19 июля 2020
-
21:48
-
18:42
-
17:45
-
17:38
-
14:39
-
13:21