Ласицкене — о любимых исполнителях: считаю себя поклонницей Магомаева, нравится Агутин

Российская легкоатлетка трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о любимых книгах и песнях.



«Мне близка тема экологии и как человек негативно влияет на Землю. Читала роман «История пчёл» Майи Лунде ещё прошлым летом в перелётах между турнирами. Читается очень легко, хотя темы подняты непростые.



Нынешняя ситуация, когда люди заперты в своих квартирах, – идеальное время задуматься, куда мы в итоге можем прийти, если не будем бережно относиться к своей планете. Нельзя забывать, что человек – это всего лишь элемент в круговороте жизни на Земле.



Организаторы различных турниров иногда спрашивают, под какую мелодию хотелось бы прыгать. Прыгала и под «Небеса» Валерия Меладзе, и под «Фаину» группы «На-На».



Но в последние года полтора остановилась именно на песне Kill Em With Kindness Селены Гомес: мелодичная, абсолютно не давит и помогает отключиться от всего вокруг. Если слышите эту мелодию, знайте: это Ласицкене готовится к прыжку.



Считаю себя поклонницей творчества Муслима Магомаева, а его песня «Синяя вечность» просто невероятно сильная и величественная. Очень часто слушаю её на разминке перед соревнованиями. Она будоражит, заставляет поднять голову и расправить плечи. Песне больше пятидесяти лет, а она не теряет энергетики, актуальности. Это и есть произведение на все времена.



Мы с супругом регулярно ходим на концерты Агутина, а под одну из его песен – «Танцевали пары» – даже исполняли часть первого танца жениха и невесты на нашей свадьбе. Что же касается песни-драмы «Аэропорты», которую Леонид Агутин поёт вместе с Владимиром Пресняковым, хочется проживать её снова и снова.



Конечно, чтобы петь её вместе с ними, желательно иметь голос. К сожалению, это не про меня, но всё равно не стесняюсь его отсутствия и всегда пою её очень громко», — сказала Ласицкене в интервью журналу «Команда России».