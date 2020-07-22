Непомнящий обыграл Дин Лижэня на шахматном турнире Legends of Chess

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл китайского шахматиста Дин Лижэня в матче второго дня онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess.
В других матчах игрового дня норвежец Магнус Карлсен переиграл Вишванатана Ананда из Индии (2,5:1:5), представитель России Владимир Крамник уступил Анишу Гири из Нидерландов (1,5:2,5), ещё один россиянин Петр Свидлер обыграл Петера Леко из Венгрии (2,5:1,5), а израильтянин Борис Гельфанд выиграл матч против украинца Василия Иванчука (2,5:1,5).
По итогам второго тура по 6 очков набрали Гельфанд, Свидлер и Карлсен. Непомнящий, имеющий 5 очков, идёт четвёртым. Крамник в двух матчах набрал 1 очко.
В третьем туре 23 июля Непомнящий сыграет с Гири, Крамник — с Анандом, Свидлер — с Гельфандом, Карлсен — с Леко, Иванчук — с Дин Лижэнем.
Legends of Chess является четвёртым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура составляет $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.
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