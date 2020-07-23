Елена Исинбаева: 15 лет назад мы сотворили историю
Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева вспомнила, как 15 лет назад стала первой спортсменкой, которой удалось преодолеть планку на высоте 5 метров.
«15 лет назад, 22.07.2005, мы с Евгением Васильевичем (Петровым, тренером спортсменки. — Прим. «Чемпионата») сотворили историю в женских прыжках с шестом. Первыми преодолели высоту 5 метров. Разрыв с соперницами получился на 7 лет. Второй человек прыгнул 5 метров в 2012 году, а третий — в 2016-м. Спасибо друзьям, что напомнили об этом», — написала спортсменка в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с соревнований.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Исинбаевой.
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