Юлия Ефимова присоединилась к флешмобу воспоминаний про Олимпиаду-80

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила в своём «инстаграме» пост про 40-летие с момента проведения летней Олимпиады в Москве 1980 года. Также спортсменка поделилась воспоминаниями от своего участия в Олимпийских играх.
«Ровно 40 лет назад проходила московская летняя Олимпиада-1980. Сразу вспоминаю свои Олимпийские игры — ежедневная подготовка, боль в мышцах, травмы от нагрузок, эмоциональное давление, ещё раз боль. Всё это для того, чтобы в один день, в одну минуту показать всё, на что ты способен и для чего тренировался четыре года, а то и всю жизнь…
Эмоции через край, переживаешь всё: и слёзы, и радость. Такие моменты на всю жизнь! Поэтому предлагаю присоединиться к нашему флешмобу и выкладывать фото с вашими воспоминаниями об ОИ-80: какие эмоции испытывали вы, за кого переживали или гордились!
Лично для меня в памяти (несмотря на то что я ещё не родилась) — это закрытие Олимпиады, улетающий в небо мишка и плачущий стадион!» — написала Ефимова на своей странице в «Инстаграме».
28-летняя россиянка является трёхкратным призёром Олимпийских игр. В Лондоне-2012 она стала обладательницей бронзовой награды, а в Рио-де-Жанейро-2016 дважды взяла серебро.
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