Этап «Бриллиантовой лиги» в Великобритании отменён

Этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в Гейтсхеде (Великобритания) не будет проводиться в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса.
Исходя из обновлённого календаря «Бриллиантовой лиги», этап в Гейтсхеде должен был стать пятым в сезоне. Соревнования были запланированы на 12 сентября.
Таким образом, обновлённый календарь серии выглядит следующим образом:
14 августа — Монако.
23 августа — Стокгольм (Швеция).
2 сентября — Лозанна (Швейцария).
4 сентября — Брюссель (Бельгия).
17 сентября — Рим/Неаполь (Италия).
19 сентября — Шанхай (Китай).
9 октября — Доха (Катар).
17 октября — второй турнир в Китае.
Стоит отметить, что правительство Китая планирует запретить проведение большинства международных соревнований на своей территории в 2020 году.
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