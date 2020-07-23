Сборная России по лыжным гонкам проведёт сбор в Кабардино-Балкарии

Первый тренировочный сбор национальной команды России по лыжным гонкам пройдёт в Терсколе (Кабардино-Балкария). Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«У нас всё спланировано на август, все едут в Кабардино-Балкарию, в Терскол. Не думаю, что что-то может измениться за оставшиеся дни. Насколько понимаем, лояльное открытие границ будет в те страны, которые нам открывают въезд, но Европа пока нам ещё ничего не открыла.
У каждой группы свои даты заезда на сбор, но там получится традиционное окно в пять-шесть дней, когда все встретятся", — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».
Напомним, прошлый сезон в лыжных гонках был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Победителями Кубка мира стали россиянин Александр Большунов и представительница Норвегии Терезе Йохауг.
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