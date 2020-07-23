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Свидлер обыграл Гельфанда и сохранил лидерство в онлайн-турнире Legends of Chess

Свидлер обыграл Гельфанда и сохранил лидерство в онлайн-турнире Legends of Chess
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Пётр Свидлер обыграл израильского шахматиста Бориса Гельфанда в матче третьего тура онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess. Встреча завершилась со счётом 2,5:1,5.

В других матчах игрового дня норвежец Ян Непомнящий переиграл нидерландца Аниша Гири (2,5:0,5), российский гроссмейстер Владимир Крамник оказался сильнее Вишванатана Ананда из Индии (2,5:0,5), чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл венгра Петера Леко (2,5:1,5), а украинец Василий ИванчукДин Лижэня из Китая (2,5:1,5).2,5:1,5).

По итогам трёх туров по 6 очков набрали Свидлер и Карлсен. Непомнящий (8) — третий, Гельфанд (6) — четвёртый. Крамник в трёх матчах набрал 4 очка.

В четвёртом туре 24 июля Свидлер встретится с Дин Лижэнем, Непомнящий — с Иванчуком, Крамник — с Леко, Карлсен — с Гельфандом, Гири — с Анандом.

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