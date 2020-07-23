Свидлер обыграл Гельфанда и сохранил лидерство в онлайн-турнире Legends of Chess

Российский гроссмейстер Пётр Свидлер обыграл израильского шахматиста Бориса Гельфанда в матче третьего тура онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess. Встреча завершилась со счётом 2,5:1,5.
В других матчах игрового дня норвежец Ян Непомнящий переиграл нидерландца Аниша Гири (2,5:0,5), российский гроссмейстер Владимир Крамник оказался сильнее Вишванатана Ананда из Индии (2,5:0,5), чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл венгра Петера Леко (2,5:1,5), а украинец Василий Иванчук — Дин Лижэня из Китая (2,5:1,5).2,5:1,5).
По итогам трёх туров по 6 очков набрали Свидлер и Карлсен. Непомнящий (8) — третий, Гельфанд (6) — четвёртый. Крамник в трёх матчах набрал 4 очка.
В четвёртом туре 24 июля Свидлер встретится с Дин Лижэнем, Непомнящий — с Иванчуком, Крамник — с Леко, Карлсен — с Гельфандом, Гири — с Анандом.
- 24 июля 2020
-
00:05
- 23 июля 2020
-
23:39
-
22:30
-
20:50
-
20:22
-
18:14
-
17:48
-
15:13
-
11:37
-
10:54
- 22 июля 2020
-
22:59
-
21:19
-
19:12
-
16:20
-
15:30
-
11:31
-
10:53
-
09:20
-
09:01
-
00:44
-
00:29
-
00:10
- 21 июля 2020
-
21:40
-
20:37
-
19:38
-
18:55
-
18:09
-
17:55
-
17:19
-
15:34
-
13:45
-
11:21
-
10:44
- 20 июля 2020
-
22:01
-
18:39