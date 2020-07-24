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«Возможно, он утонул». Сын олимпийского чемпиона по борьбе Иваницкого — о пропаже отца

«Возможно, он утонул». Сын олимпийского чемпиона по борьбе Иваницкого — о пропаже отца
Другие / Борьба 0

Владимир Иваницкий, сын олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого, прокомментировал пропажу отца.

«Папы нет уже третий день, видимо, случилось несчастье. Он ушёл за грибами, как обычно. Что-то, возможно, случилось, когда он переходил речку. Потому что корзину, в которую он, как всегда, сложил вещи, прибило к тому берегу. Возможно, он утонул. Водолазные группы работают второй день», — приводит слова Владимира «Р-Спорт».

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля и самбист, олимпийский чемпион 1964 года, многократный чемпион мира, победитель и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, а впоследствии многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.

Сегодня, 24 июля, стало известно, что несколько дней назад Иваницкий вышел из дома в Рузском районе Московской области и пропал.

Олимпийский чемпион по борьбе Иваницкий пропал в Московской области
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