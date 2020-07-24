Стартовый этап «Тур де Франс» может быть перенесён из Дании во Францию
Стартовые этапы велогонки «Тур де Франс» могут быть перенесены из Копенгагена (Дания) в Бретань (Франция), сообщает Le Télégramme. Напомним, из-за пандемии коронавируса «Тур де Франс» был перенесён на 2021 год.
В 2021 году веломногодневка должна стартовать в Копенгагене, однако из-за переноса Олимпийских игр в Токио «Тур де Франс» пересеклась с шоссейными гонками на Олимпиаде. Провести стартовый этап раньше запланированного срока не представляется возможным, так как в это время в датской столице будут проходить матчи чемпионата Европы по футболу, который также был перенесён на 2021 год. Сообщается, что организаторы «Тур де Франс» рассматривают вариант с переносом стартового этапа веломногодневки во французские Ренн или Лорьян.
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