FIS откажется от использования слова «дамы» и перейдёт на гендерно-нейтральный язык

Международная федерация лыжного спорта (FIS) перейдёт на гендерно-нейтральный язык во всех документах и публикациях.

Ещё в июне 2019 года на очередном заседании организации было одобрено предложение изменить в официальной терминологии FIS слово «дамы» (Ladies) на «женщины» (women). Теперь во всех документах используется маркировка W, а не L, как было раньше.

В общей сложности было проверено и изменено более 550 документов. Помимо этого, были внимательно изучены 22 раздела сайта организации.

Кроме того, организация решила отказаться от слов, которые относятся исключительно к мужскому полу. Например, от слова «председатель» (Chairman). Его заменили обобщённым вариантом.

Генеральный секретарь FIS Сара Льюис пояснила, что организация захотела подчеркнуть открытость для всех людей вне зависимости от пола и самоидентификации.