Карлсен вышел в единоличные лидеры на супертурнире Legends of Chess после четвёртого тура

На супертурнире Legends of Chess состоялись партии четвёртого тура. По итогам тура в единоличные лидеры вышел чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.
В четвёртом туре норвежский гроссмейстер разгромил израильтянина Бориса Гельфанда — 3-0. Россиянин Пётр Свидлер уступил китайцу Дин Лижэню со счётом 1,5-2,5. Ещё один россиянин, Ян Непомнящий, был сильнее украинца Василия Иванчука (2,5:1,5). Российский гроссмейстер Владимир Крамник победил Петера Леко из Венгрии — 2,5-1,5. Представитель Нидерландов Аниш Гири победил индийца Виши Ананда — 2-1.
В турнирной таблице лидирует Карлсен, набравший 12 очков из 12 возможных. Второе место занимает Непомнящий, набравший 11 очков. Тройку лучших замыкает Свидлер (9).
Legends of Chess является четвёртым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $ 150 тыс. Общий призовой фонд тура — $ 1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.
- 24 июля 2020
-
23:23
-
21:03
-
20:31
-
17:39
-
16:36
-
15:42
-
13:01
-
11:49
-
10:55
-
10:27
-
00:05
- 23 июля 2020
-
23:39
-
22:30
-
20:50
-
20:22
-
18:14
-
17:48
-
15:13
-
11:37
-
10:54
- 22 июля 2020
-
22:59
-
21:19
-
19:12
-
16:20
-
15:30
-
11:31
-
10:53
-
09:20
-
09:01
-
00:44
-
00:29
-
00:10
- 21 июля 2020
-
21:40
-
20:37
-
19:38