Карлсен вышел в единоличные лидеры на супертурнире Legends of Chess после четвёртого тура

На супертурнире Legends of Chess состоялись партии четвёртого тура. По итогам тура в единоличные лидеры вышел чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

В четвёртом туре норвежский гроссмейстер разгромил израильтянина Бориса Гельфанда — 3-0. Россиянин Пётр Свидлер уступил китайцу Дин Лижэню со счётом 1,5-2,5. Ещё один россиянин, Ян Непомнящий, был сильнее украинца Василия Иванчука (2,5:1,5). Российский гроссмейстер Владимир Крамник победил Петера Леко из Венгрии — 2,5-1,5. Представитель Нидерландов Аниш Гири победил индийца Виши Ананда — 2-1.

В турнирной таблице лидирует Карлсен, набравший 12 очков из 12 возможных. Второе место занимает Непомнящий, набравший 11 очков. Тройку лучших замыкает Свидлер (9).

Legends of Chess является четвёртым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $ 150 тыс. Общий призовой фонд тура — $ 1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.