Ганус: допинг — угроза национальной безопасности России. Он отнимает будущее у детей

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в очередной раз высказался о допинге в российском спорте.



«При двух беспрецедентных допинговых кризисах в России, допинг – враг спорта России № 1.

Он угрожает нашим ценностям. Допинг отнимает будущее у наших детей, посвятивших себя спорту. Допинг — угроза национальной безопасности России.



Чтобы сразить такого врага, как допинг, нужен всеобъемлющий фронт борьбы. А что мы видим? РУСАДА, реально борющееся с допингом в интересах спорта России, а значит, в национальных интересах, под огнём сфабрикованных обвинений. В чьих интересах действуют наши оппоненты?



Антидопинг — это не просто набор антидопинговых функций, это прежде всего культура нулевой терпимости к допингу. Это то, как относятся к допингу и допинговым нарушениям внутри страны и на всех её уровнях. Именно это топит лёгкую атлетику России.

Враг у ворот? Он уже давно внутри", — написал Ганус на своей странице в «Твиттере».



56-летний Ганус был утверждён генеральным директором РУСАДА 31 августа 2017 года. Напомним, в одном из телеграм-каналов появились обвинения в адрес Гануса и его сотрудников в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств. Речь шла о 110 млн рублей, якобы присвоенных Ганусом в 2018–2019 годах. Помимо этого его обвинили в фальсификации подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за совмещение и 11-миллионных тратах на услуги таксопарков.