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Пропавший олимпийский чемпион по вольной борьбе Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Пропавший олимпийский чемпион по вольной борьбе Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Другие / Борьба 0

82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мёртвым в одном из лесов Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на волонтёров, занимавшихся поиском журналиста.

О пропаже Иваницкого стало известно вчера, 24 июля. По словам его сына Владимира, Александр ушёл за грибами несколько дней назад, однако домой так и не вернулся.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля, самбист, олимпийский чемпион 1964 года, многократный чемпион мира, победитель и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, впоследствии — многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.

Ранее сын чемпиона предположил, что отец мог утонуть, когда перебирался через реку. По словам Владимира, корзину отца с вещами прибило к берегу.

«Пусть соберёт остаток сил в кулак и дождётся помощи». Уткин — о пропавшем Иваницком
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