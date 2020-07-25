Пропавший олимпийский чемпион по вольной борьбе Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мёртвым в одном из лесов Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на волонтёров, занимавшихся поиском журналиста.
О пропаже Иваницкого стало известно вчера, 24 июля. По словам его сына Владимира, Александр ушёл за грибами несколько дней назад, однако домой так и не вернулся.
Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля, самбист, олимпийский чемпион 1964 года, многократный чемпион мира, победитель и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, впоследствии — многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.
Ранее сын чемпиона предположил, что отец мог утонуть, когда перебирался через реку. По словам Владимира, корзину отца с вещами прибило к берегу.
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