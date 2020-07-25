Губерниев: Иваницкий — глыба! Не уступил ни балла иностранным соперникам. Светлая память!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о гибели олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого. 82-летний многократный чемпион мира несколько дней назад ушёл за грибами и не вернулся. Сегодня, 25 июля, его тело было найдено в Подмосковье.
«Великий борец, олимпийский чемпион, четырёхкратный мировой победитель! Глыба, он не уступил иностранным соперникам даже балла!
Иваницкий долгое время возглавлял спортивную редакцию Гостелерадио СССР и канала РТР. Ему было 82. Светлая память, мои соболезнования Володе Иваницкому и семье!" — написал Губерниев в своём «телеграм»-канале.
Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля, самбист, олимпийский чемпион 1964 года, многократный чемпион мира, победитель и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, впоследствии — многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.
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