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Губерниев: Иваницкий — глыба! Не уступил ни балла иностранным соперникам. Светлая память!

Губерниев: Иваницкий — глыба! Не уступил ни балла иностранным соперникам. Светлая память!
Другие / Борьба 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о гибели олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого. 82-летний многократный чемпион мира несколько дней назад ушёл за грибами и не вернулся. Сегодня, 25 июля, его тело было найдено в Подмосковье.

«Великий борец, олимпийский чемпион, четырёхкратный мировой победитель! Глыба, он не уступил иностранным соперникам даже балла!

Иваницкий долгое время возглавлял спортивную редакцию Гостелерадио СССР и канала РТР. Ему было 82. Светлая память, мои соболезнования Володе Иваницкому и семье!" — написал Губерниев в своём «телеграм»-канале.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля, самбист, олимпийский чемпион 1964 года, многократный чемпион мира, победитель и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, впоследствии — многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.

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