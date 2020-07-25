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Уткин отреагировал на гибель олимпийского чемпиона по борьбе Иваницкого

Уткин отреагировал на гибель олимпийского чемпиона по борьбе Иваницкого
Другие / Борьба 0

Спортивный блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о гибели олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого. 82-летний многократный чемпион мира несколько дней назад ушёл за грибами и не вернулся. Сегодня, 25 июля, его тело было найдено в Подмосковье.

«Увы, Александр Иваницкий, великий борец-супертяж, чемпион Токио, который пропал в лесу три дня назад, всё же погиб. Светлая ему память», — написал Василий на своей странице в «Твиттере».

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля, самбист, олимпийский чемпион 1964 года, многократный чемпион мира, победитель и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, впоследствии — многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.

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