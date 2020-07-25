Карелин отреагировал на гибель олимпийского чемпиона по борьбе Иваницкого

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал информацию о гибели олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого. 82-летний многократный чемпион мира несколько дней назад ушёл за грибами и не вернулся. Сегодня, 25 июля, его тело было найдено в Подмосковье.



«Уход Александра Владимировича – тяжёлая и невосполнимая утрата… Светлая память великому борцу, человеку с большой буквы. Глубоко скорблю с его семьеё», — цитирует Карелина официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.



Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля, самбист, олимпийский чемпион 1964 года, многократный чемпион мира, победитель и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, впоследствии — многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.