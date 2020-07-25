Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Карелин отреагировал на гибель олимпийского чемпиона по борьбе Иваницкого

Карелин отреагировал на гибель олимпийского чемпиона по борьбе Иваницкого
Другие / Борьба 0

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал информацию о гибели олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого. 82-летний многократный чемпион мира несколько дней назад ушёл за грибами и не вернулся. Сегодня, 25 июля, его тело было найдено в Подмосковье.

«Уход Александра Владимировича – тяжёлая и невосполнимая утрата… Светлая память великому борцу, человеку с большой буквы. Глубоко скорблю с его семьеё», — цитирует Карелина официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля, самбист, олимпийский чемпион 1964 года, многократный чемпион мира, победитель и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, впоследствии — многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020