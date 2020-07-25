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Глава ОКР — о смерти Иваницкого: когда такие люди уходят, разрывается нить поколений

Глава ОКР — о смерти Иваницкого: когда такие люди уходят, разрывается нить поколений
Другие / Борьба 0

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал новость о смерти чемпиона Олимпийских игр 1964 года борца Александра Иваницкого. 82-летний многократный чемпион мира несколько дней назад ушёл за грибами и не вернулся. Сегодня, 25 июля, его тело было найдено в Подмосковье.

«Для меня лично это большая трагедия, потому что я достаточно хорошо его знал. Когда уходят такие люди, разрывается нить поколений. Он активно участвовал в передаче опыта, встречался с молодыми спортсменами в рамках нашей программы «Олимпийская страна».

Когда такие вещи происходят, как частичка тебя потеряна. Это большой урон для всего олимпийского движения, который в данном случае восполнить невозможно», — цитирует Позднякова ТАСС.

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