Глава ОКР — о смерти Иваницкого: когда такие люди уходят, разрывается нить поколений
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал новость о смерти чемпиона Олимпийских игр 1964 года борца Александра Иваницкого. 82-летний многократный чемпион мира несколько дней назад ушёл за грибами и не вернулся. Сегодня, 25 июля, его тело было найдено в Подмосковье.
«Для меня лично это большая трагедия, потому что я достаточно хорошо его знал. Когда уходят такие люди, разрывается нить поколений. Он активно участвовал в передаче опыта, встречался с молодыми спортсменами в рамках нашей программы «Олимпийская страна».
Когда такие вещи происходят, как частичка тебя потеряна. Это большой урон для всего олимпийского движения, который в данном случае восполнить невозможно», — цитирует Позднякова ТАСС.
Карелин отреагировал на гибель олимпийского чемпиона по борьбе Иваницкого
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