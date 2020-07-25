Таймазов: благодарен судьбе, что подарила мне возможность общаться с Иваницким лично

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов поделился мнением о прославленном советском борце Александре Иваницком. Сегодня, 25 июля, тело 82-летнего Иваницкого обнаружили в лесу в Подмосковье. Чемпион Олимпийских игр 1964 года ушёл в лес за грибами и пропал.

«Александр Владимирович был гордостью советского спорта, а впоследствии — родоначальником спортивной журналистики. Благодарен судьбе, что подарила мне возможность общаться с ним лично.

Однозначно можно сказать, что в те трудные времена для нас, подрастающих спортсменов, Александр Владимирович был примером для подражания. Он был достойнейшим человеком», — цитирует Таймазова ТАСС.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля, самбист, олимпийский чемпион 1964 года, многократный чемпион мира, победитель и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, впоследствии — многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.