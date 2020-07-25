Непомнящий догнал Карлсена на супертурнире Legends of Chess

На супертурнире по шахматам Legends of Chess состоялись партии пятого тура. По итогам тура российский гроссмейстер Ян Непомнящий догнал норвежского чемпиона мира Магнуса Карлсена.
Карлсен в пятом туре лишь на тай-брейке победил украинца Василия Иванчука — 3:2 (счёт в матче — 2:1). В итоге норвежец потерял первое матчевое очко. Осечкой чемпиона воспользовался Непомнящий, победивший соотечественника, Петра Свидлера, со счётом 3:1 (счёт в матче — 3:0).
Представитель Нидерландов Аниш Гири победил израильского гроссмейстера Бориса Гельфанда — 2,5:1,5 (3:0). Россиянин Владимир Крамник обыграл китайца Дин Лижэня — 2,5:1,5 (3:0), а венгр Петер Леко нанёс поражение представителю Индии Виши Ананду — 3:2 (2:1).
После пяти туров в турнирной таблице первую строчку делят Карлсен и Непомнящий, набравшие по 14 очков из 15 возможных. На третье место вышел Крамник (10).
Legends of Chess является четвёртым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $ 150 тыс. Общий призовой фонд тура — $ 1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.
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