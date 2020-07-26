Синхронистка Голядкина: перенос Олимпиады в Токио будет сниться мне в кошмарах всю жизнь

Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Марина Голядкина рассказала, как отреагировала на перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.
«24 июля 2020 года. В этот день я должна была вместе с командой вылетать на Олимпийские игры в Токио. Однако судьба в очередной раз вмешалась в планы и кардинально их изменила.
Столько раз прокручивала в голове этот момент, что, казалось, уже пережила его. Я и пережила его четыре года назад, когда осталась не у дел после смены гражданства, но с этим я хотя бы смогла смириться.
А как смириться с этим сейчас, ума не приложу, ведь ни собранного чемодана, ни бессонных ночей нет. Всё это осталось в прошлом или, правильнее сказать, перенеслось в недалёкое будущее.
Знаю, у меня хватит сил продержаться ещё год – для достижения цели я готова на всё. Но, полагаю, новость о переносе Олимпийских игр будет сниться мне в кошмарах до конца жизни», — написала Голядкина в своём блоге на Sports.ru.
- 26 июля 2020
-
10:19
- 25 июля 2020
-
22:28
-
20:43
-
20:32
-
18:36
-
16:29
-
16:17
-
13:59
-
13:09
-
12:24
-
11:51
-
11:27
-
10:49
-
10:33
-
10:30
- 24 июля 2020
-
23:23
-
21:03
-
20:31
-
17:39
-
16:36
-
15:42
-
13:01
-
11:49
-
10:55
-
10:27
-
00:05
- 23 июля 2020
-
23:39
-
22:30
-
20:50
-
20:22
-
18:14
-
17:48
-
15:13
-
11:37
-
10:54