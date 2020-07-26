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Синхронистка Голядкина: перенос Олимпиады в Токио будет сниться мне в кошмарах всю жизнь

Синхронистка Голядкина: перенос Олимпиады в Токио будет сниться мне в кошмарах всю жизнь
Другие / Водные виды спорта 0

Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Марина Голядкина рассказала, как отреагировала на перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

«24 июля 2020 года. В этот день я должна была вместе с командой вылетать на Олимпийские игры в Токио. Однако судьба в очередной раз вмешалась в планы и кардинально их изменила.

Столько раз прокручивала в голове этот момент, что, казалось, уже пережила его. Я и пережила его четыре года назад, когда осталась не у дел после смены гражданства, но с этим я хотя бы смогла смириться.

А как смириться с этим сейчас, ума не приложу, ведь ни собранного чемодана, ни бессонных ночей нет. Всё это осталось в прошлом или, правильнее сказать, перенеслось в недалёкое будущее.

Знаю, у меня хватит сил продержаться ещё год – для достижения цели я готова на всё. Но, полагаю, новость о переносе Олимпийских игр будет сниться мне в кошмарах до конца жизни», — написала Голядкина в своём блоге на Sports.ru.

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