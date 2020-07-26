Григорий Родченков рассказал, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в Лос-Анджелесе

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в автобиографической книге рассказал, почему СССР бойкотировал Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.

«СССР планировал спрятать секретную допинг-лабораторию на корабле в порту Лос-Анджелеса, после того как стало известно, что на Играх антидопинговая лаборатория США сможет выявить в пробах все стероиды, в том числе станозолол и тестостерон.



Протестировать атлетов до прибытия в США было недостаточно. СССР было необходимо иметь на месте собственную лабораторию.



Когда этот корабль не пустили в порт Лос-Анджелеса, это было последней каплей. Политбюро отмахнулось и решило бойкотировать Олимпийские игры», — приводит отрывок из книги Родченкова Mail on Sunday.

Родченков сообщил, что СССР прибегнул к подобному методу позже, на Олимпиаде-1988 в Сеуле. По его словам, тогда он руководил секретной лабораторией, которая была спрятана на лайнере «Михаил Шолохов».