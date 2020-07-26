Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Григорий Родченков рассказал, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в Лос-Анджелесе

Григорий Родченков рассказал, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в Лос-Анджелесе
Другие 0

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в автобиографической книге рассказал, почему СССР бойкотировал Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.

«СССР планировал спрятать секретную допинг-лабораторию на корабле в порту Лос-Анджелеса, после того как стало известно, что на Играх антидопинговая лаборатория США сможет выявить в пробах все стероиды, в том числе станозолол и тестостерон.

Протестировать атлетов до прибытия в США было недостаточно. СССР было необходимо иметь на месте собственную лабораторию.

Когда этот корабль не пустили в порт Лос-Анджелеса, это было последней каплей. Политбюро отмахнулось и решило бойкотировать Олимпийские игры», — приводит отрывок из книги Родченкова Mail on Sunday.

Родченков сообщил, что СССР прибегнул к подобному методу позже, на Олимпиаде-1988 в Сеуле. По его словам, тогда он руководил секретной лабораторией, которая была спрятана на лайнере «Михаил Шолохов».

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020