Олег Матыцин: спорт возвращается в привычный ритм жизни. Надеюсь, это уже не остановить

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортивная индустрия возвращается в привычный ритм жизни после пандемии коронавируса. С марта крупные турниры и соревнования не проводились.

«Мы возвращаемся в привычный ритм жизни. Социальная жизнь возвращается, культурная жизнь, спортивная жизнь – тоже. И это, безусловно, нас радует.

Спорт – интеграционный механизм, который позволяет нам всем быть сильнее. Могу сказать, что мы преодолели непростой этап, когда были отменены или перенесены многие соревнования. Старались через онлайн-формат поддерживать спортивную жизнь. Надеюсь, всё это проходит, и люди снова могут радоваться спорту. Я надеюсь, что это уже не остановить», — цитирует Матыцина РИА «Новости».