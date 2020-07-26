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Сергей Устюгов показал 11-й результат в контрольной гонке на лыжероллерах

Сергей Устюгов показал 11-й результат в контрольной гонке на лыжероллерах
Другие / Лыжный спорт 0

В Чайковском сборная России по лыжным гонкам продолжает подготовку к сезону. Сегодня, 26 июля, спортсмены приняли участие в контрольных забегах на лыжероллерах. Мужчины преодолели 16 км свободным стилем, а женщины — 12 км свободным стилем, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Лучшее время у мужчин показал Илья Порошкин. Один из лидеров российской сборной Сергей Устюгов показал 11-й результат. У женщин быстрее всех дистанцию преодолела Алиса Жамбалова.

Лыжероллеры

Мужчины. 16 км, свободный стиль

1. Илья Порошкин – 35.13,0 ⠀
2. Артём Мальцев – + 0,11
3. Евгений Белов – + 0,41⠀
4. Иван Горбунов – + 0,42
5. Иван Кириллов – + 0,45
6. Андрей Кузнецов – + 1.08,0 ⠀
7. Денис Филимонов – + 1.32,0 ⠀
8. Карим Халили – + 1.37,0 ⠀
9. Савелий Коростелев – +1.50,0 ⠀
10. Андрей Кузнецов – + 2.13,0 ⠀
11. Сергей Устюгов – + 2.25,0 ⠀
12. Глеб Ретивых – + 2.47,0. ⠀

Женщины. 12 км, свободный стиль

1. Алиса Жамбалова – 30.26,0 ⠀
2. Христина Мацокина – + 0,24
3. Екатерина Смирнова – + 1.19,0 ⠀
4. Юлия Ступак (Белорукова) – + 1.25,0 ⠀
5. Кристина Кускова – + 1.38,0 ⠀
6. Нина Дуботолкина – + 1.49,0 ⠀
7. Майя Якунина – + 2.18,0 ⠀
8. Алена Баранова – + 2.22,0 ⠀
9. Анна Грухвина – + 2.50,0 ⠀
10. Анастасия Фалеева – + 2.51,0.

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