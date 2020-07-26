Устюгов обратился к болельщикам после 11-го места в контрольной гонке на лыжероллерах
Российский лыжник Сергей Устюгов призвал болельщиков не переживать из-за неудачных результатов контрольной тренировки в Чайковском. Устюгов занял 11-е место в забеге на лыжероллерах на 16 км свободным стилем.
Лучшим среди мужчин стал Илья Порошкин. Быстрее всех 14-километровую дистанцию среди женщин преодолела Алиса Жамбалова.
«Я знаю, что после сегодняшней контрольной вы будете придумывать разные истории, домыслы, связанные с моей самоподготовкой, ну и, конечно, моими любимыми катаниями на квадроциклах. Но да ладно, не будем о грустном. Всё идёт в плановом режиме. Как опишете сегодняшние фото? Всем добра», — написал Устюгов в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» лыжника.
Сергей Устюгов показал 11-й результат в контрольной гонке на лыжероллерах
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