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Устюгов обратился к болельщикам после 11-го места в контрольной гонке на лыжероллерах

Устюгов обратился к болельщикам после 11-го места в контрольной гонке на лыжероллерах
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Сергей Устюгов призвал болельщиков не переживать из-за неудачных результатов контрольной тренировки в Чайковском. Устюгов занял 11-е место в забеге на лыжероллерах на 16 км свободным стилем.

Лучшим среди мужчин стал Илья Порошкин. Быстрее всех 14-километровую дистанцию среди женщин преодолела Алиса Жамбалова.

«Я знаю, что после сегодняшней контрольной вы будете придумывать разные истории, домыслы, связанные с моей самоподготовкой, ну и, конечно, моими любимыми катаниями на квадроциклах. Но да ладно, не будем о грустном. Всё идёт в плановом режиме. Как опишете сегодняшние фото? Всем добра», — написал Устюгов в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» лыжника.

Сергей Устюгов показал 11-й результат в контрольной гонке на лыжероллерах
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