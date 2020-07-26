Устюгов обратился к болельщикам после 11-го места в контрольной гонке на лыжероллерах

Российский лыжник Сергей Устюгов призвал болельщиков не переживать из-за неудачных результатов контрольной тренировки в Чайковском. Устюгов занял 11-е место в забеге на лыжероллерах на 16 км свободным стилем.

Лучшим среди мужчин стал Илья Порошкин. Быстрее всех 14-километровую дистанцию среди женщин преодолела Алиса Жамбалова.

«Я знаю, что после сегодняшней контрольной вы будете придумывать разные истории, домыслы, связанные с моей самоподготовкой, ну и, конечно, моими любимыми катаниями на квадроциклах. Но да ладно, не будем о грустном. Всё идёт в плановом режиме. Как опишете сегодняшние фото? Всем добра», — написал Устюгов в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» лыжника.