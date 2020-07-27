Министр спорта РФ не исключил, что ВФЛА полностью исключат из World Athletics

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о кризисе в российской лёгкой атлетике. Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не выплатила штраф в размере $ 5 млн, наложенный из-за допинговых нарушений. После этого руководство World Athletics приняло решение перестать рассматривать заявки россиян на получение нейтрального статуса. Без этого статуса российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях.

«Сейчас очень сложный период в их отношениях, предыдущее руководство ВФЛА сделало определённые заявления, которые, с моей точки зрения, должны были нормализовать отношения с World Athletics. Были признаны ошибки, в частности по делу Лысенко, и была намечена дорожная карта по выводу российской лёгкой атлетики из кризиса. К сожалению, период пандемии обострил экономическую ситуацию и не позволил ВФЛА выполнить финансовые обязательства, это усложнило диалог и стало одной из причин подачи в отставку президента ВФЛА Евгения Юрченко".

Мы знаем, что 29-30 июля будет совет World Athletics, ситуация непростая. Существует вероятность, что в отношении РФ будут приняты самые жёсткие решения вплоть до исключения, но надо делать всё возможное, чтобы минимизировать риски усугубления кризиса. Насколько мне известно, российская сторона не снимает с себя обязательств по выполнению дорожной карты, и надеюсь, какое-то позитивное решение будет принято, не уверен, что это произойдёт быстро. После ухода президента ВФЛА должны быть выборы, насколько позитивно World Athletics на них отреагирует — сказать сложно, но мы, Минспорт, будем руководствоваться интересами спортсменов, их интересы мы будем защищать в любых инстанциях», — цитирует Матыцина ТАСС.