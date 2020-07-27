«Противостояние» фанатов и яркие эмоции победы «Локомотива». Лучшие фото с ЧР по пляжке

26 июля в Москве на площадке Центра пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе прошли четыре матча девятого тура чемпионата России 2020 года, которыми завершился первый этап турнира. Вторая победа «Дельты» над ЦСКА, важная «виктория» самарского «Динамо», «Крылья» без набранных очков и квинтэссенция понятия «дерби» в поединке «Спартака» и «Локомотива»

В первом матче на песке стадиона «Динамо» сошлись ЦСКА и саратовская «Дельта». «Армейцы» вновь вынуждены были обойтись без помощи своего капитана Алексея Колбанова. Вторыми на площадку вышли ЭЛМОНТ и «Динамо-Самара». Этот матч должен был стать ключевым в борьбе за промежуточную шестую строчку таблицы, которая даёт право на выход в Суперфинал. В предпоследней встрече московского этапа чемпионата сыграли «Кристалл» и «Крылья Советов». Закрыл программу игрового дня и всего этапа центральный матч тура между «Спартаком» и «Локомотивом». Обе команды подошли к игре в оптимальных составах.

Лучшие кадры с матчей чемпионата России по пляжному футболу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.