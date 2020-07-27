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Оригинальный рисунок олимпийских колец де Кубертена продан на аукционе за € 185 тыс.

Оригинальный рисунок олимпийских колец де Кубертена продан на аукционе за € 185 тыс.
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Вчера, 26 июля, оригинальный рисунок олимпийских колец Пьера де Кубертена был продан на аукционе в Каннах (Франция) за € 185 тыс., сообщает Inside the Games. Изначально работа оценивалась в € 100 тыс.

Де Кубертен представил олимпийские кольца в 1913 году. Считается, что они символизируют пять частей света: синее кольцо обозначает Европу, жёлтое — Азию, чёрное — Африку, зелёное — Австралию, красное — Америку. Рисунок выполнен гуашью и графитом на белом листе размером 21x27,5 сантиметра.

Помимо этого, де Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр, он сочинил клятву и придумал эмблему Игр и лозунг «Быстрее, выше, сильнее». В конце 2019 года его олимпийский манифест Пьера де Кубертена продан за рекордную сумму — $ 8,8 млн.

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