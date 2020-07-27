Двукратная олимпийская чемпионка Эстберг вновь получила перелом ноги

У двукратной олимпийской чемпионки, чемпионки мира, обладательницы Кубка мира норвежской лыжницы Ингвильд Флугстад Эстберг диагностирован стрессовый перелом стопы, сообщает VG.
«Новый перелом Ингвильд связан с дисбалансом между тренировками и восстановительными факторами, такими как питание, отдых и сон. Мы знаем, что практикующие спортсмены, которые иногда недостаточно внимательны к этому балансу, подвержены риску стрессовых переломов», — прокомментировал врач норвежской сборной.
Напомним, предыдущий сезон Эстберг завершила досрочного из-за стрессового перелома пятки. Норвежка пропустила старт сезона из-за проблем со здоровьем и вернулась к гонкам только на «Тур де Ски», однако проблемы с пяткой у норвежки начались на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
- 27 июля 2020
-
11:08
-
10:47
-
10:37
-
09:58
-
09:49
-
09:25
-
09:00
-
00:32
-
00:29
- 26 июля 2020
-
22:41
-
22:03
-
20:31
-
20:24
-
14:14
-
11:29
-
10:19
- 25 июля 2020
-
22:28
-
20:43
-
20:32
-
18:36
-
16:29
-
16:17
-
13:59
-
13:09
-
12:24
-
11:51
-
11:27
-
10:49
-
10:33
-
10:30
- 24 июля 2020
-
23:23
-
21:03
-
20:31
-
17:39
-
16:36