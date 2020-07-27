Двукратная олимпийская чемпионка Эстберг вновь получила перелом ноги

У двукратной олимпийской чемпионки, чемпионки мира, обладательницы Кубка мира норвежской лыжницы Ингвильд Флугстад Эстберг диагностирован стрессовый перелом стопы, сообщает VG.

«Новый перелом Ингвильд связан с дисбалансом между тренировками и восстановительными факторами, такими как питание, отдых и сон. Мы знаем, что практикующие спортсмены, которые иногда недостаточно внимательны к этому балансу, подвержены риску стрессовых переломов», — прокомментировал врач норвежской сборной.

Напомним, предыдущий сезон Эстберг завершила досрочного из-за стрессового перелома пятки. Норвежка пропустила старт сезона из-за проблем со здоровьем и вернулась к гонкам только на «Тур де Ски», однако проблемы с пяткой у норвежки начались на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).