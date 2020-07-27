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Факел Олимпиады-1980 был продан на аукционе

Факел Олимпиады-1980 был продан на аукционе
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Вчера, 26 июля, оригинальный факел Олимпийских игр 1980 года в Москве был продан на аукционе в Каннах (Франция), сообщает ТАСС.

Сообщается, что факел был продан за € 2,5 тыс.

Оригинальный факел изготовили Валентин Любман и Борис Тучин. Его корпус выполнен из алюминия, в центральной части расположена эмблема Олимпийских игр и олимпийские кольца. Эстафета олимпийского огня прошла с 19 июня по 19 июля 1980 года и завершилась зажжением огня баскетболистом Сергеем Беловым на стадионе «Лужники».

Помимо этого, на аукционе был продан оригинальный рисунок олимпийских колец, выполненный Пьером де Кубертеном и представленный в 1913 году. Рисунок ушёл с молотка за € 185 тыс., а изначально работа оценивалась в € 100 тыс.

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