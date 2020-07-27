Григорий Родченков: Россия должна быть полностью отстранена от Олимпиады в Токио

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью, в котором заявил, что Россия должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио.

«Россия должна быть полностью отстранена, без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Те же самые сотрудники, которые подделывали и подменяли пробы во время Олимпиады в Сочи, занимались подделкой документации. Это последовательная фальсификация, которой занимаются день за днём. Это мошенничество неописуемых масштабов, которое показывает, что страна ничему не научилась.



Случившееся в России — это кульминация мошенничества, которой никогда не смогла бы достичь любая другая страна. У моей лаборатории был зелёный свет повсюду. Олимпийские игры в Сочи были проектом Владимира Путина, наши ресурсы были безграничны», — приводит слова Родченкова BBC.

Сообщается, что во время интервью, которое состоялось в Zoom, лицо Родченкова было замотано шарфом, а также скрыто под тёмными очками и шляпой. Он заявил, что сейчас его невозможно узнать, а помимо внешности он изменил манеру поведения и жестикуляции.

Фото: BBC