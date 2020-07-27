Синхронистка Шишкина: если бы не попала в сборную, до сих пор бы работала в турагентстве

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, чем могла бы заниматься, если бы не посвятила жизнь спорту.

«Если не синхронное плавание, то что? Этот вопрос мне часто задают в комментариях. Решила сегодня поразмышлять вслух. Какие варианты мне были бы близки:



Какой-нибудь другой вид спорта. Например, плавание или художественная гимнастика.

⠀

Могла бы стать фотомоделью. Я очень люблю фотографироваться и потом часами выбирать фотографии. Я не из тех людей, которые даже на удачное своё фото говорят: «Не выкладывай, я ужасно получилась».

⠀

Туризм и гостиничный бизнес. Это моё первое образование. Думаю, что если бы не попала в сборную, то до сих пор бы работала в турагентстве и делала бы людей счастливее, отправляя их в прекрасные путешествия.

⠀

Визажист. В детстве любила брать мамин набор для макияжа. Это была большая шкатулка с выдвигающимися отделениями, наполненными румянами, помадой, тенями и другими классными штучками. В 6 лет я могла часами сидеть и наводить красоту.

⠀

Телеведущая. Впервые задумалась об этом много лет назад, когда в блоге на mail.ru мне написали, что с такой внешностью надо идти на телевидение. Моей целью всегда был спорт, но и курсы ведущих я окончила.

⠀

Дизайнер интерьеров. Я до сих пор думаю, что можно пойти учиться и попробовать себя в этом. Обожаю придумывать, как всё будет располагаться, подбирать цвета и фактуры. Расставлять мебель и предметы декора», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на странице Аллы Шишкиной в "Инстаграме".