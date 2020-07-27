Катар намерен принять Олимпиаду-2032

Катар направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) о намерении принять Олимпийские игры 2032 года, сообщает Yahoo Sports со ссылкой на AFP.

«Сегодняшнее заявление ознаменовывает начало конструктивного диалога с комиссией МОК о дальнейшем изучении нашего интереса и определения, как Олимпийские игры могут помочь Катару в достижении долгосрочных целей развития.



Катар заработал репутацию направления мирового уровня для проведения крупных спортивных мероприятий. У нас достойный послужной список, богатый опыт, а также большое желание содействовать миру и культурному обемену. Это сформирует основу наших переговоров с комиссией МОК», — сказано в заявлении.

Помимо Катара, о намерении принять Олимпиаду-2032 сообщали Индия, Австралия, Китай, Южная и Северная Корея.