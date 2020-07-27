Родченков: в Сочи дыра в стене лаборатории была замаскирована под розетку

В автобиографической книге Григорий Родченков рассказал, как на Олимпиаде-2014 в Сочи сотрудники Федеральной службы безопасности осуществляли подмену допинг-проб российских спортсменов через дыру в стене лаборатории, замаскированную под розетку.

«Мой ассистент передавал пробы через секретную „мышиную нору“, которую он просверлил в стене лаборатории и замаскировал под нерабочую розетку. За стеной была комната, которая находилась вне охранного периметра, и там не было камер.



Оттуда пробы забирал Блохин, сотрудник ФСБ, переодетый в сантехника, и относил в секретный командный центр, который находился рядом с лабораторией. Там в холодильнике хранились чистые, взятые заранее пробы, которые Блохин потом приносил обратно к нам», — приводит фрагмент из книги Родченкова Daily Mail.