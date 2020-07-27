Александра Солдатова показала снимок с фотосессии трёхлетней давности

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка опубликовала фото со старой фотосессии. На фото Солдатова одета в спортивные штаны и топ розово-оранжевого цвета.

«Что нашла. Одна из первых фотосессий в принципе. Три года назад, почти не изменилась? Или изменилась?» — подписала фото Солдатова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Александры Солдатовой.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).