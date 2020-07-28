Юлия Ефимова присоединилась к челленджу и выложила эффектное фото с фотосессии

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова присоединилась к челленджу и опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.

«Вызов принят», — подписала снимок Ефимова.

Посмотреть фотографию можно на странице Юлии Ефимовой в "Инстаграме".

Смысл челленджа — выложить свою чёрно-белую фотографию и поставить хэштег #womanenpowerment («Расширение возможностей женщин») и #womansupportingwomen («Женщины поддерживают женщин»).

28-летняя Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).