«Вижу цель, не вижу преград». Гимнастка Селезнёва опубликовала фото с тренировки

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с тренировки.

«Вижу цель, не вижу преград. Или моё выражение лица 24/7», — подписала снимок Селезнёва.

Посмотреть фотографию можно на странице Екатерины Селезнёвой в "Инстаграме".

25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе.

Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.