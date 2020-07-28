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«Вижу цель, не вижу преград». Гимнастка Селезнёва опубликовала фото с тренировки

«Вижу цель, не вижу преград». Гимнастка Селезнёва опубликовала фото с тренировки
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с тренировки.

«Вижу цель, не вижу преград. Или моё выражение лица 24/7», — подписала снимок Селезнёва.

Посмотреть фотографию можно на странице Екатерины Селезнёвой в "Инстаграме".

25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе.

Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.

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