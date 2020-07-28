«Вижу цель, не вижу преград». Гимнастка Селезнёва опубликовала фото с тренировки
Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с тренировки.
«Вижу цель, не вижу преград. Или моё выражение лица 24/7», — подписала снимок Селезнёва.
Посмотреть фотографию можно на странице Екатерины Селезнёвой в "Инстаграме".
25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе.
Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.
- 28 июля 2020
-
10:44
-
09:51
-
09:24
-
00:38
- 27 июля 2020
-
21:59
-
20:52
-
19:04
-
17:39
-
17:21
-
16:04
-
15:39
-
15:07
-
13:09
-
11:42
-
11:30
-
11:08
-
10:47
-
10:37
-
09:58
-
09:49
-
09:25
-
09:00
-
00:32
-
00:29
- 26 июля 2020
-
22:41
-
22:03
-
20:31
-
20:24
-
14:14
-
11:29
-
10:19
- 25 июля 2020
-
22:28
-
20:43
-
20:32
-
18:36
Партнерский контент