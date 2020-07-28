Церемонию закрытия Олимпиады-80 на Первом канале прокомментирует Лев Лещенко

Пресс-служба Первого канала сообщила, кто прокомментирует церемонии открытия и закрытия Олимпиады-1980 в эфире телеканала. Отмечается, что в обеих трансляциях будут сохранены оригинальные комментарии.

«Церемонию открытия Олимпиады-80 в эфире Первого канала прокомментируют журналист, ведущий Кирилл Набутов и почётный президент ОКР Виталий Смирнов, а церемонию закрытия – Кирилл Набутов и Лев Лещенко. При этом в обеих трансляциях будут сохранены оригинальные комментарии Александра Каверзнева и Валентины Леонтьевой (открытие), Александра Каверзнева, Николая Озерова и Евгения Синицына (закрытие)», — сказано в официальном пресс-релизе Первого канала.

Исходя из программы телепередач Первого канала, трансляция церемонии открытия начнётся 1 августа в 11:20 мск. Церемония закрытия — в 16:45 мск. В 13:30 в эфир выйдет двухсерийный фильм «О спорт, ты — мир!» Юрия Озерова, Бориса Рычкова и Фёдора Хитрука.