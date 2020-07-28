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В ВФЛА заявили, что у организации нет денег на оплату штрафа перед World Athletics

В ВФЛА заявили, что у организации нет денег на оплату штрафа перед World Athletics
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики в преддверии заседания совета Всемирной легкоатлетической ассоциации, которое пройдёт 29-30 июля, направил сегодня в адрес совета World Athletics официальное обращение.

В документе, в частности, отмечается, что президиум ВФЛА просит совет World Athletics разделить два вопроса — ситуацию с уплатой штрафа и ситуацию по совместной работе двух организаций.

«Мы искренне верим, что истинной целью World Athletics является очищение мирового спорта (в том числе и российского) от допинга, продвижение идеалов чистого спорта и развитие лёгкой атлетики, а не финансовые санкции.

До 1 июля внешняя помощь для выплаты штрафа, на которую рассчитывала ВФЛА, так и не поступила, и федерация не смогла выплатить требуемые суммы. На текущий момент ВФЛА не располагает подобным размером денежных средств. При этом мы не останавливаемся в поиске средств и уверены, что со временем сможем продвинуться в этом вопросе», — гласит сообщение президиума, опубликованное на официальном сайте ВФЛА.

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