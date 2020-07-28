Девушка Большунова намекнула на скорую свадьбу

Российская лыжница Анна Жеребятьева, возлюбленная обладателя Кубка мира минувшего сезона Александра Большунова, намекнула на скорую свадьбу.
На своей странице в «Инстаграме» 23-летняя спортсменка выложила фотографию руки с обручальным кольцом.
«Мой любимый», — подписала снимок Анна.
Фото: https://www.instagram.com/ann_bananna/
Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019-го, победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2019/2020.
Анна Жеребятьева — мастер спорта международного класса по лыжным гонкам. В марте 2020 года финишировала 13-й в индивидуальной гонке молодёжного чемпионата мира до 23 лет.
Ранее Жеребятьева рассказала о любви Александра к сладкому. По её словам, он всё чаще просит её делать тортики.
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