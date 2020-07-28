Игры стран СНГ могут быть перенесены на начало октября

Организаторы Игр стран СНГ рассматривают вариант переноса соревнований на начало октября 2020 года. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Напомним, событие пройдёт в Казани и предварительно запланировано на сентябрь.



«Предварительно обсуждалось, что Игры перенесутся на начало октября. Сейчас еще идет согласование, но предварительно мы такую возможность рассматриваем», — цитирует Леонова ТАСС.



В I Играх стран СНГ 2020 года в Казани ожидается участие около 2,5 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет (в зависимости от вида спорта) и 1 тысячи официальных делегатов в составе команд из стран СНГ. Соревнования будут обслуживать 810 рефери и судей, в том числе 178 в составах команд-участниц и 21 технический делегат от международных федераций по видам спорта. Будет разыграно 284 комплекта медалей.



В спортивную программу Игр вошли соревнования по армрестлингу, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах и корэш, водному поло, пляжному волейболу, спортивной борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футзалу, художественной гимнастике и шахматам.

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