Глава ВАДА: мы нужны США, а они нужны нам. Врагов можно искать и в другом месте

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька прокомментировал информацию о том, что управление по борьбе с наркотиками (ONDCP), которое входит в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, призвало конгресс США рассмотреть возможность прекращения финансирования агентства в случае, если организация не сможет принять меры по своему реформированию.
«Считаю, что американцы не откажутся от финансирования ВАДА. Я открыт для диалога. У нас общие цели, и мы должны искать врагов в другом месте. В борьбе за чистый спорт ВАДА нуждается в Соединенных Штатах, а Соединенные Штаты нуждаются в нас. Я убежден, что рано или поздно мы сможем договориться и сотрудничать.
В нашем большом ответе мы предоставили все данные о том, что доклад ONDCP полон искажений и ошибок, что полностью подрывает авторитет организации. Не только я удивлён „атакой“ со стороны людей Дональда Трампа. Доклад американцев был негативно встречен во всём мире. Поддержку ВАДА выразили Европа, Азия, Африка и Южная Америка.
Если говорить в целом… Тяжело избавиться от ощущения, что за всеми нападками со стороны США стоит Американское антидопинговое агентство (USADA)», — цитирует Баньку Sportowe Fakty.
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