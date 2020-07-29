Чемпион мира Шубенков показал упражнение на укрепление стопы
Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен показал, как нужно укреплять стопы.
«После тренировки надо укреплять стопы, чтобы не болели. Так вот происходит почти каждый день», — написал в «Инстаграме» Шубенков.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» легкоатлета.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.
Шубенков — про ответ Минспорта на открытое письмо: мы очень обеспокоены, но остальное сами
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