Александра Солдатова предложила подписчикам выбрать лучшее из трёх фото
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила три фото, предложив подписчикам выбрать лучшее. На фото Солдатова позирует в чёрной шапке, строя различные гримасы.
«1, 2 или 3?» — подписала фото Солдатова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
Солдатова регулярно выкладывает в «Инстаграме» новые фотографии. Недавно спортсменка поделилась фото трёхлетней давности.
Александра Солдатова показала снимок с фотосессии трёхлетней давности
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