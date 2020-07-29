Александра Солдатова предложила подписчикам выбрать лучшее из трёх фото

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила три фото, предложив подписчикам выбрать лучшее. На фото Солдатова позирует в чёрной шапке, строя различные гримасы.

«1, 2 или 3?» — подписала фото Солдатова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Солдатова регулярно выкладывает в «Инстаграме» новые фотографии. Недавно спортсменка поделилась фото трёхлетней давности.